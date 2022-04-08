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Зеленые яйца и ветчина 2019 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Зеленые яйца и ветчина
Киноафиша Сериалы Зеленые яйца и ветчина Сезоны Сезон 2

Green Eggs and Ham 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Зеленые яйца и ветчина»

Во 2 сезоне сериала «Зеленые яйца с ветчиной» в Бякабурге снова неспокойно: очередной вид исчезающе редких животных, входящий в Красную книгу, подвергается опасности. Конечно же, на выручку приходят неразлучные друзья-спорщики Гай и Сэм. После предыдущих приключений эта парочка уже уяснила, что «на вкус и цвет все фломастеры разные», однако их извечный конфликт насчет яичницы с ветчиной так и не решен. Теперь они отправляются в путешествие, чтобы защитить животных с помощью своих хитрых изобретений, а заодно – научиться дружить, любить, готовить новые блюда, уважать интересы и взгляды друг друга.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Зеленые яйца и ветчина График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Идентификация мамы The Mom Identity
Сезон 2 Серия 1
8 апреля 2022
Мама, выйди вон! Tinker Tailor Mother Spy
Сезон 2 Серия 2
8 апреля 2022
Чувак 007 Goldenguy
Сезон 2 Серия 3
8 апреля 2022
Три дня мамы Three Days of the Mom-dor
Сезон 2 Серия 4
8 апреля 2022
Юкии с любовью To Yookia With Love
Сезон 2 Серия 5
8 апреля 2022
Бываешь мамой только дважды You Only Mom Twice
Сезон 2 Серия 6
8 апреля 2022
Координаты «Чувак» Guyfall
Сезон 2 Серия 7
8 апреля 2022
Сэм, пришедший с холода The Sam Who Came in From the Cold
Сезон 2 Серия 8
8 апреля 2022
На секретной службе Её Высочества Дурцогини On Her Dookess' Secret Service
Сезон 2 Серия 9
8 апреля 2022
Мама, которая меня любила The Mom Who Loved Me
Сезон 2 Серия 10
8 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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