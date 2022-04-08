Во 2 сезоне сериала «Зеленые яйца с ветчиной» в Бякабурге снова неспокойно: очередной вид исчезающе редких животных, входящий в Красную книгу, подвергается опасности. Конечно же, на выручку приходят неразлучные друзья-спорщики Гай и Сэм. После предыдущих приключений эта парочка уже уяснила, что «на вкус и цвет все фломастеры разные», однако их извечный конфликт насчет яичницы с ветчиной так и не решен. Теперь они отправляются в путешествие, чтобы защитить животных с помощью своих хитрых изобретений, а заодно – научиться дружить, любить, готовить новые блюда, уважать интересы и взгляды друг друга.