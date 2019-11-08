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Зеленые яйца и ветчина 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зеленые яйца и ветчина
Киноафиша Сериалы Зеленые яйца и ветчина Сезоны Сезон 1

Green Eggs and Ham 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 38 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зеленые яйца и ветчина»

В 1 сезоне сериала «Зеленые яйца с ветчиной» из центрального зоопарка города Бякабурга неожиданно пропадает редкое краснокнижное животное – курафф. На месте преступления случайно оказывается парочка лучших друзей. Гай и Сэм неразлучны, хотя являются абсолютными противоположностями друг друга. Один из них – изобретатель-недоучка, которому патологически не везет во всем, за что он берется. По крайней мере, он сам так считает. А второй друг – неунывающий оптимист и исследователь. Но основное различие приятелей состоит в том, что Гай ненавидит зеленые яйца с ветчиной, а Сэм – обожает. Вместе они должны спасти кураффа и решить свой спор.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Зеленые яйца и ветчина График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Здесь Here
Сезон 1 Серия 1
8 ноября 2019
Машина Car
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2019
Поезд Train
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2019
Лис Fox
Сезон 1 Серия 4
8 ноября 2019
Темнота Dark
Сезон 1 Серия 5
8 ноября 2019
Коробка Box
Сезон 1 Серия 6
8 ноября 2019
Мышь Mouse
Сезон 1 Серия 7
8 ноября 2019
Дождь Rain
Сезон 1 Серия 8
8 ноября 2019
Козел Goat
Сезон 1 Серия 9
8 ноября 2019
Дом House
Сезон 1 Серия 10
8 ноября 2019
Судно Boat
Сезон 1 Серия 11
8 ноября 2019
Там There
Сезон 1 Серия 12
8 ноября 2019
Везде Anywhere
Сезон 1 Серия 13
8 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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