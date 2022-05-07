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Поворот на счастье 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Поворот на счастье
Киноафиша Сериалы Поворот на счастье Сезоны Сезон 1

Поворот на счастье 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поворот на счастье»

В 1 сезоне сериала «Поворот на счастье» молодая учительница начальных классов по имени Нина Белова попадает в автомобильную аварию. Она выживает, однако теряет ребенка, который вскоре должен был родиться. Выясняется, что в произошедшем виновата звезда театра и кино Ульяна Ковалева, но ей удается избежать наказания. Проходят годы, и злосчастное семейство Ковалевых вновь встает на пути Нины. Избалованная дочка Ульяны оказывается в ее классе и добивается увольнения учительницы. Оставшись без денег и репутации, Нина неожиданно находит поддержку в лице Дмитрия Ковалева – супруга Ульяны. Но он явно преследует свои цели.

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Список серий 1-го сезона сериала «Поворот на счастье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 мая 2022
График выхода всех сериалов
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