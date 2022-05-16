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Вампир в саду 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вампир в саду
Киноафиша Сериалы Вампир в саду Сезоны Сезон 1

Vampire in the Garden 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Вампир в саду»

В 1 сезоне сериала «Вампир в саду» в центре событий оказывается молодая талантливая скрипачка Момо и королева вампиров по имени Файне. Они живут в мире, где между людьми и вампирами много лет назад разразилась кровопролитная война. Посреди зимы люди потерпели поражение и лишились большей части того, что являлось их землей. Выжившие воздвигли стену и укрылись в маленьком городке, где они могут чувствовать себя в безопасности. Но главная героиня Момо хочет наладить отношения с врагами – вампирами. Она узнает, что королева вампиров Файне хорошо относится к людям и отправляется на судьбоносную встречу.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Вампир в саду График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 мая 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 мая 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 мая 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 мая 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 мая 2022
График выхода всех сериалов
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