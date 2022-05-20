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Ночное небо 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ночное небо
Киноафиша Сериалы Ночное небо Сезоны Сезон 1

Night Sky
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ночное небо»

В 1 сезоне сериала «Ночное небо» супруги Франклин и Ирэн Йорк с виду производят впечатление обычной семейной пары. Никто из их знакомых не знает, что они много лет хранят удивительный секрет. Йоркам известно, что существует другое измерение. Еще в молодости возлюбленные обнаружили позади своего дома таинственный портал неизвестного происхождения. С его помощью можно попасть на заброшенную планету. Франклин и Ирэн сделали все, что об этом не узнала ни одна живая душа. Но однажды в их жизнь врывается молодой человек, которому многое известно о загадочном туннеле. Даже больше, чем самим владельцам дома.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Ночное небо График выхода всех сериалов
Сезон 1
К звездам To The Stars
Сезон 1 Серия 1
20 мая 2022
Часовня La Capilla
Сезон 1 Серия 2
20 мая 2022
Смотритель The Caretaker
Сезон 1 Серия 3
20 мая 2022
Котельщик Boilermakers
Сезон 1 Серия 4
20 мая 2022
Уроки вождения Driving Lessons
Сезон 1 Серия 5
20 мая 2022
Дорогой Франклин Dear Franklin
Сезон 1 Серия 6
20 мая 2022
Дайвинг на озере Lake Diving
Сезон 1 Серия 7
20 мая 2022
Компенсация Compensation
Сезон 1 Серия 8
20 мая 2022
График выхода всех сериалов
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