В 1 сезоне сериала «Ночное небо» супруги Франклин и Ирэн Йорк с виду производят впечатление обычной семейной пары. Никто из их знакомых не знает, что они много лет хранят удивительный секрет. Йоркам известно, что существует другое измерение. Еще в молодости возлюбленные обнаружили позади своего дома таинственный портал неизвестного происхождения. С его помощью можно попасть на заброшенную планету. Франклин и Ирэн сделали все, что об этом не узнала ни одна живая душа. Но однажды в их жизнь врывается молодой человек, которому многое известно о загадочном туннеле. Даже больше, чем самим владельцам дома.