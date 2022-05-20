Menu
Night Sky 2022, season 1

Night Sky
Season premiere 20 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 28 minutes
"Night Sky" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ночное небо» супруги Франклин и Ирэн Йорк с виду производят впечатление обычной семейной пары. Никто из их знакомых не знает, что они много лет хранят удивительный секрет. Йоркам известно, что существует другое измерение. Еще в молодости возлюбленные обнаружили позади своего дома таинственный портал неизвестного происхождения. С его помощью можно попасть на заброшенную планету. Франклин и Ирэн сделали все, что об этом не узнала ни одна живая душа. Но однажды в их жизнь врывается молодой человек, которому многое известно о загадочном туннеле. Даже больше, чем самим владельцам дома.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

Night Sky List of episodes

Season 1
To The Stars
Season 1 Episode 1
20 May 2022
La Capilla
Season 1 Episode 2
20 May 2022
The Caretaker
Season 1 Episode 3
20 May 2022
Boilermakers
Season 1 Episode 4
20 May 2022
Driving Lessons
Season 1 Episode 5
20 May 2022
Dear Franklin
Season 1 Episode 6
20 May 2022
Lake Diving
Season 1 Episode 7
20 May 2022
Compensation
Season 1 Episode 8
20 May 2022
