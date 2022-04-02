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Влюбленные ученые и научное доказательство любви 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Влюбленные ученые и научное доказательство любви
Киноафиша Сериалы Влюбленные ученые и научное доказательство любви Сезоны Сезон 2

Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei shitemita.
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Влюбленные ученые и научное доказательство любви»

Во 2 сезоне сериала «Влюбленные ученые и научное доказательство любви» продолжается путешествие двух добросовестных исследователей из Института мозга по миру чувств и эмоций. Гениальная красавица Юкимура Шинья и ее избранник Химуро Аяме вновь пытаются разобраться, как и почему они полюбили друг друга. Им предстоит целая серия удивительных экспериментов и открытий как в своей рабочей лаборатории, так и за ее пределами. Что же такое любовь? Всего лишь череда химических реакций и биологических инстинктов? Или за этим словом все же скрывается нечто куда более масштабное и серьезное?

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Влюбленные ученые и научное доказательство любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ученые влюбились, поэтому попытались сравнить пары Science-types Fell in Love, So They Tried Comparing Couples
Сезон 2 Серия 1
2 апреля 2022
Ученые влюбились, поэтому они попытались найти новую теорию Science-types Fell in Love, So They Tried Looking for a New Theory
Сезон 2 Серия 2
9 апреля 2022
Ученые влюбились, поэтому решили вздремнуть Science-types Fell in Love, So They Tried Taking a Nap
Сезон 2 Серия 3
16 апреля 2022
Ученые влюбились, поэтому они попытались пойти на живой концерт Science-types Fell in Love, So They Tried Going to a Live Concert
Сезон 2 Серия 4
23 апреля 2022
Ученые влюбились, поэтому они проанализировали доказательства, которые мне понравились Science-types Fell in Love, So They Analyzed the Evidence I Liked
Сезон 2 Серия 5
30 апреля 2022
Ученые влюбились, поэтому я решил доказать неизбежность конца Science-types Fell in Love, So I Tried to Prove the End
Сезон 2 Серия 6
7 мая 2022
Ученые влюбились, поэтому они попытались пойти на групповое свидание. Science-types Fell in Love, So They Tried Going on a Group Date.
Сезон 2 Серия 7
14 мая 2022
Ученые влюблялись, поэтому они пытаются признаться в чувствах своим юниорам Science-types Fell in Love, So They Tried Confessing Their Feelings to Their Juniors.
Сезон 2 Серия 8
21 мая 2022
Ученые влюбились, поэтому они попытались подготовиться к фестивалю в кампусе Science-types Fell in Love, So They Tried Preparing for a Campus Festival
Сезон 2 Серия 9
28 мая 2022
Ученые влюбились, поэтому они попытались устроить фестиваль в кампусе Science-types Fell in Love, So They Tried Having a Campus Festival
Сезон 2 Серия 10
4 июня 2022
Ученые влюбились, поэтому попытались пожениться Science-types Fell in Love, So They Tried Getting Married.
Сезон 2 Серия 11
11 июня 2022
Я пытался доказать, что ты в порядке I Tried to Prove that You Are Fine Just as You Are
Сезон 2 Серия 12
18 июня 2022
График выхода всех сериалов
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