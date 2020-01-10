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Влюбленные ученые и научное доказательство любви 2020 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Влюбленные ученые и научное доказательство любви
Киноафиша Сериалы Влюбленные ученые и научное доказательство любви Сезоны Сезон 1

Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei shitemita.
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Влюбленные ученые и научное доказательство любви»

В 1 сезоне сериала «Влюбленные ученые и научное доказательство любви» молодая научная сотрудница из Института мозга Юкимура Шинья начинает испытывать влечение к своему коллеге Химуро Аяме. Она признается ему в своих чувствах, и они оказываются взаимными, но оба исследователя вдруг осознают, что они не понимают, что такое любовь. Они решают подойти к проблеме с научной точки зрения и сразу переходят к экспериментам. Возможно, это сложное чувство – лишь череда химических реакций? Или разряд электрического тока, проходящий одновременно через два тела? Им предстоит масса удивительных открытий.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Влюбленные ученые и научное доказательство любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ученые влюбились, поэтому они попытались это проанализировать. Science-types Fell in Love, So They Tried to Analyze It.
Сезон 1 Серия 1
10 января 2020
Ученые влюбились, поэтому они экспериментируют. Science-types Fell in Love, So They Tried Experiments.
Сезон 1 Серия 2
10 января 2020
Ученые влюбились, поэтому они пытаются спланировать свидание. Science-types Fell in Love, So They Try Planning a Date.
Сезон 1 Серия 3
10 января 2020
Ученые влюбились, поэтому они попытались пойти на свидание. Science-types Fell in Love, So They Tried Going on a Date.
Сезон 1 Серия 4
17 января 2020
Ученые влюбились, поэтому попытались провести встречу. Science-types Fell in Love, So They Tried Holding a Meeting.
Сезон 1 Серия 5
24 января 2020
Ученые влюбились, поэтому они попытались поцеловаться. Science-types Fell in Love, So They Tried Kissing.
Сезон 1 Серия 6
31 января 2020
Ученые влюбились, поэтому решили устроить попойку. Science-types Fell in Love, So They Tried Having a Drinking Party.
Сезон 1 Серия 7
7 февраля 2020
Ученые влюбились, поэтому они пытались собрать доказательства любви. Science-types Fell in Love, So They Tried to Gather Proof of Love.
Сезон 1 Серия 8
14 февраля 2020
Ученые влюбились, поэтому они попытались посетить тренировочный лагерь на Окинаве. Science-types Fell in Love, So They Tried Attending a Training Camp in Okinawa.
Сезон 1 Серия 9
21 февраля 2020
Ученые влюбились, поэтому они пытались делать презентации. Science-types Fell in Love, So They Tried Giving Presentations.
Сезон 1 Серия 10
28 февраля 2020
Ученые влюбились, поэтому они попытались подраться. Science-types Fell in Love, So They Tried Having a Fight.
Сезон 1 Серия 11
6 марта 2020
Я знал, что могу влюбиться в тебя, поэтому пытался доказать это. I Knew I Could Fall in Love with You, So I Tried to Prove it.
Сезон 1 Серия 12
13 марта 2020
График выхода всех сериалов
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