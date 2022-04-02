Во 2 сезоне сериала «Влюбленные ученые и научное доказательство любви» продолжается путешествие двух добросовестных исследователей из Института мозга по миру чувств и эмоций. Гениальная красавица Юкимура Шинья и ее избранник Химуро Аяме вновь пытаются разобраться, как и почему они полюбили друг друга. Им предстоит целая серия удивительных экспериментов и открытий как в своей рабочей лаборатории, так и за ее пределами. Что же такое любовь? Всего лишь череда химических реакций и биологических инстинктов? Или за этим словом все же скрывается нечто куда более масштабное и серьезное?