Science Fell in Love, So I Tried to Prove It 2020 - 2022, season 2

Science Fell in Love, So I Tried to Prove It season 2 poster
Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei shitemita.
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 2 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 36 minutes
"Science Fell in Love, So I Tried to Prove It" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Влюбленные ученые и научное доказательство любви» продолжается путешествие двух добросовестных исследователей из Института мозга по миру чувств и эмоций. Гениальная красавица Юкимура Шинья и ее избранник Химуро Аяме вновь пытаются разобраться, как и почему они полюбили друг друга. Им предстоит целая серия удивительных экспериментов и открытий как в своей рабочей лаборатории, так и за ее пределами. Что же такое любовь? Всего лишь череда химических реакций и биологических инстинктов? Или за этим словом все же скрывается нечто куда более масштабное и серьезное?

6.6
6.9 IMDb

Season 1
Season 2
Science-types Fell in Love, So They Tried Comparing Couples
Season 2 Episode 1
2 April 2022
Science-types Fell in Love, So They Tried Looking for a New Theory
Season 2 Episode 2
9 April 2022
Science-types Fell in Love, So They Tried Taking a Nap
Season 2 Episode 3
16 April 2022
Science-types Fell in Love, So They Tried Going to a Live Concert
Season 2 Episode 4
23 April 2022
Science-types Fell in Love, So They Analyzed the Evidence I Liked
Season 2 Episode 5
30 April 2022
Science-types Fell in Love, So I Tried to Prove the End
Season 2 Episode 6
7 May 2022
Science-types Fell in Love, So They Tried Going on a Group Date.
Season 2 Episode 7
14 May 2022
Science-types Fell in Love, So They Tried Confessing Their Feelings to Their Juniors.
Season 2 Episode 8
21 May 2022
Science-types Fell in Love, So They Tried Preparing for a Campus Festival
Season 2 Episode 9
28 May 2022
Science-types Fell in Love, So They Tried Having a Campus Festival
Season 2 Episode 10
4 June 2022
Science-types Fell in Love, So They Tried Getting Married.
Season 2 Episode 11
11 June 2022
I Tried to Prove that You Are Fine Just as You Are
Season 2 Episode 12
18 June 2022
