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Доброта 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Доброта
Киноафиша Сериалы Доброта Сезоны Сезон 1

İyilik 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доброта»

В 1 сезоне сериала «Доброта» Неслихан и ее супруг производят впечатление образцовой семьи. Мужчина управляет успешной компанией, они живут в большом доме и воспитывают двоих детей. Однако все меняется, когда Неслихан узнает, что любимый муж давно неверен ей. Его любовницей является Дамла – ближайшая подруга Неслихан. Молодая женщина тяжело переживает обман и впадает в глубочайшую депрессию. Тогда ее мать решает сама взяться за дело. Ей предстоит уладить немало вопросов, связанных с семейным бизнесом, а главное – наставить своего зятя на путь истинный. Это окажется задачей не из простых.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Доброта» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
29 апреля 2022
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
6 мая 2022
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
13 мая 2022
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
20 мая 2022
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
27 мая 2022
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
3 июня 2022
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
10 июня 2022
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
17 июня 2022
График выхода всех сериалов
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