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Доброта 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Доброта
Киноафиша Сериалы Доброта Сезоны Сезон 2

İyilik 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 50 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Доброта»

Во 2 сезоне сериала «Доброта» история о молодой красивой женщине по имени Неслихан продолжается. Она смогла отвоевать у супруга свой бизнес, но при этом лишилась детей и возможности видеться с ними. Влиятельный супруг сумел устроить так, чтобы опекуном назначили его. А самый близкий человек главной героини – мать - находится под следствием. Неслихан чувствует себя загнанной в угол и потерянной. Однако мощным двигателем для нее является желание отомстить своему супругу и вновь увидеться с детьми. Ради них Неслихан способна на многое. Дамла убеждена, что теперь ей удастся отнять у Неслихан жизнь, к которой она сама давно стремилась.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Доброта» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
9 сентября 2022
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
16 сентября 2022
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
23 сентября 2022
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
30 сентября 2022
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
7 октября 2022
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
14 октября 2022
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
21 октября 2022
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
28 октября 2022
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 2 Серия 9
4 ноября 2022
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 2 Серия 10
11 ноября 2022
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 2 Серия 11
18 ноября 2022
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 2 Серия 12
25 ноября 2022
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 2 Серия 13
2 декабря 2022
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 2 Серия 14
9 декабря 2022
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 2 Серия 15
16 декабря 2022
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 2 Серия 16
23 декабря 2022
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 2 Серия 17
30 декабря 2022
Серия 26 26. Bölüm
Сезон 2 Серия 18
6 января 2023
Серия 27 27. Bölüm
Сезон 2 Серия 19
13 января 2023
Серия 28 28. Bölüm
Сезон 2 Серия 20
20 января 2023
График выхода всех сериалов
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