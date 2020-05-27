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Мы охотимся вместе 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мы охотимся вместе
Киноафиша Сериалы Мы охотимся вместе Сезоны Сезон 1

We Hunt Together
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мы охотимся вместе»

В 1 сезоне сериала «Мы охотимся вместе» два несчастных убийцы находятся на свободе, а два неблагополучных детектива преследуют их по горячим следам. Сержанты Лола Френкс и инспектор Джексон Менди вынуждены работать вместе, несмотря на то что они не симпатизируют друг другу. Они по-разному мыслят, используют диаметрально противоположные методы в работе и руководствуются разными принципами во время охоты на преступников. Однако им придется преодолеть неприязнь друг к другу, чтобы перехитрить убийц. Детективы ловят опасного преступника Бабу и его сообщницу Фредди – девушку с клиническим расстройством психики.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Мы охотимся вместе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 мая 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 мая 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 июня 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 июня 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 июня 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 июня 2020
График выхода всех сериалов
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