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Мы охотимся вместе 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мы охотимся вместе
Киноафиша Сериалы Мы охотимся вместе Сезоны Сезон 2

We Hunt Together
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мы охотимся вместе»

Во 2 сезоне сериала «Мы охотимся вместе» история о двух опасных преступниках продолжается. После того как бывший солдат Баба спас хрупкую и при этом сумасшедшую девушку по имени Фредди от неудачного свидания, в каждом из героев зажглась темная сила. Их знакомство повлекло за собой серию преступлений. Убийства приходится расследовать двум детективам, которые старательно преодолевают неприязненное отношение друг к другу. Когда инспектор Джексон Менди и сержант Лола Френкс расследуют убийство, в результате которого Фредди Лейн вновь попадает в их поле зрения, они одержимы желанием привлечь ее и за прошлые преступления.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Мы охотимся вместе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
5 мая 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
12 мая 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
19 мая 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
26 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
2 июня 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
9 июня 2022
График выхода всех сериалов
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