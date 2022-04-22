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Долгая игра: Больше, чем баскетбол 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Долгая игра: Больше, чем баскетбол
Киноафиша Сериалы Долгая игра: Больше, чем баскетбол Сезоны Сезон 1

The Long Game: Bigger Than Basketball 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Долгая игра: Больше, чем баскетбол»

В 1 сезоне сериала «Долгая игра: больше, чем баскетбол» в центре событий оказывается парень по имени Макур. Он родился в Южном Судане, разрываемом военными действиями. Юноша проделал долгий путь, чтобы прибыть в США и приблизиться к мечте. Он хочет профессионально играть в баскетбол. Макур полон решимости поступить в престижный колледж. Однако юному спортсмену предстоит преодолеть немало испытаний. Он сталкивается с физическими проблемами, а спустя некоторое время мир сотрясает пандемия. Но Макур привлекает к себе внимание неожиданным решением. Он отказывается от НБА и становится самым высокопоставленным игроком средней школы.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Долгая игра: Больше, чем баскетбол График выхода всех сериалов
Сезон 1
Большая шишка Big Shot
Сезон 1 Серия 1
22 апреля 2022
Ускоренный курс Crash Course
Сезон 1 Серия 2
22 апреля 2022
Обучение Schooled
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2022
Аутсайдер Longshot
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2022
Переломный момент Tipping Point
Сезон 1 Серия 5
22 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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