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Плененная аудитория: Настоящая американская история ужасов 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Плененная аудитория: Настоящая американская история ужасов
Киноафиша Сериалы Плененная аудитория: Настоящая американская история ужасов Сезоны Сезон 1

Captive Audience: A Real American Horror Story
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 27 минут
О чем 1-й сезон сериала «Плененная аудитория: Настоящая американская история ужасов»

В 1 сезоне сериала «Плененная аудитория: Настоящая американская история ужасов» в центре событий оказываются двое братьев, имена которых вошли в историю. Одного из них все считают злодеем, а другого – настоящим героем. Мальчик по имени Стивен Стейнер родился в солнечном штате Калифорния. Однажды его обманом заманили в машину, за рулем которой сидел педофил Парнелл, и увезли далеко от дома. В первую же ночь маньяк подверг ребенка насилию. Затем он дал ему другое имя и назвался его опекуном. Теперь Стивен путешествовал с Парнеллом и для окружающих считался его сыном. Мальчик мог бы неоднократно сбежать, но убегать ему было некуда...

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Плененная аудитория: Настоящая американская история ужасов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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