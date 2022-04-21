В совсем юном возрасте Стивена похитил педофил. Он поселил мальчика в своем доме и часто подвергал насилию. Злодею удалось убедить жертву, что родители отказались от него и теперь он – его законный опекун. Стивен даже ходил в школу под другим именем. Когда он стал слишком взрослым для своего мучителя, тот начал подыскивать ему замену. Он пытался найти новую жертву с помощью Стивена, но тот намеренно делал так, чтобы мальчики не попадались на крючок. Но однажды ребенок по имени Тимати все-таки оказался в логове насильника...