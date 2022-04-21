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Постер к сериалу Плененная аудитория: Настоящая американская история ужасов
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Плененная аудитория: Настоящая американская история ужасов
Плененная аудитория: Настоящая американская история ужасов (2022 - 2022) Captive Audience: A Real American Horror Story
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 2 часа 27 минут
О чем сериал

В совсем юном возрасте Стивена похитил педофил. Он поселил мальчика в своем доме и часто подвергал насилию. Злодею удалось убедить жертву, что родители отказались от него и теперь он – его законный опекун. Стивен даже ходил в школу под другим именем. Когда он стал слишком взрослым для своего мучителя, тот начал подыскивать ему замену. Он пытался найти новую жертву с помощью Стивена, но тот намеренно делал так, чтобы мальчики не попадались на крючок. Но однажды ребенок по имени Тимати все-таки оказался в логове насильника...

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Плененная аудитория: Настоящая американская история ужасов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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