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Пиф-паф крошка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пиф-паф крошка
Киноафиша Сериалы Пиф-паф крошка Сезоны Сезон 1

Bang Bang Baby 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пиф-паф крошка»

В 1 сезоне сериала «Пиф-паф крошка» события разворачиваются в столице мировой моды – Милане. Алиса учится в старшей школе и сталкивается со множеством проблем, характерных для девочки-подростка. Она страдает от неуверенности в себе и неумения налаживать контакт со сверстниками. Девочка безумно любит своего отца. Однажды юной героине становится известно, что он связан с преступной группировкой. Из желания помочь родителю Алиса вовлекается в криминальную жизнь Милана. Чтобы справиться с этим, она использует воображение, на которое оказали влияние музыка, телевидение и поп-культура 1980-х.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Пиф-паф крошка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Смерть не смешная Death isn't funny
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2022
Бароны The Barones
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2022
Бионическое сердце A bionic heart
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2022
Уловки судьбы Destiny's tricks
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2022
Игра окончена Game Over
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2022
Невероятный The incredible one
Сезон 1 Серия 6
31 мая 2022
Бум! Boom!
Сезон 1 Серия 7
31 мая 2022
Ангелы Angels
Сезон 1 Серия 8
31 мая 2022
Сделайте правильный шаг Make the right move
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2022
Пиф-паф! Bang! Bang!
Сезон 1 Серия 10
31 мая 2022
График выхода всех сериалов
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