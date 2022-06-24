«Человек против пчелы»: Рецензия Киноафиши

Тревор (Роуэн Эткинсон), виски (ударение на последнем слоге) которого убелены сединами, а тело наделено недюжинной неуклюжестью, патологически невезуч, его одна за другой преследуют неудачи — его постоянно увольняют из-за удивительной способности попадать в неловкие ситуации. Наконец, бедняге удается найти работу, которая, по словам его бывшей жены, подходит ему как нельзя лучше, — присматривать за чужим домом в отсутствии хозяев (то есть сидеть целый день на диване и ничего не делать).

Но Тревор, разумеется, не знает покоя. Во-первых, из-за того, что дом напичкан технологиями, как какая-нибудь «Тесла», и к нему требуется целая инструкция («умный дом» оказывается для Тревора слишком умным). Во-вторых, из-за расставленных повсюду древних статуэток, картин Кандинского и старинных книг, требующих особого ухода. В-третьих, из-за банды домушников, грабящих дома в округе. В-четвертых, из-за абсолютно несносной и требовательной парочки снобов с ужасающе длинной фамилией Кольстад-Бургенбаттен (Джин Лу и Джулиан Райнд-Татт), владеющих домом.

Но главным противником Тревора становится… пчела! Но пчела необычная, отличающаяся злонамеренностью и подозрительно высоким IQ. Она затаивает обиду на Тревора за то, что он накрыл ее стаканом, и начинает ему мстить. Впрочем, так кажется самому Тревору, который склонен зацикливаться на мелочах — прошлые работы он потерял из-за злобной тележки и косо смотрящего на него шредера. Тревор пытается во что бы то ни стало изжить пчелу, делая, разумеется, только хуже.

Человек против пчелы

Столь незатейливый сюжет поддерживается крепкой мотивацией — Тревору очень нужна эта работа, чтобы отправиться с дочкой на следующие выходные в небольшое путешествие и заслужить ее уважение. Повествование, легкое как полет шмеля и примерно столь же стремительное, это не утяжеляет, а лишь задает ему вектор. В конце концов оказывается, что у одинокого Тревора и пчелы гораздо больше общего, чем можно было бы подумать.

Человек против пчелы

«Человек против пчелы», представитель редкой разновидности фильмов — а десять эпизодов по 10-15 минут образуют, по сути, фильм, — в которых люди борются против несносных животных, не желающих покидать дом («Мышиная охота» является замечательным примером). Забавный, подчас откровенно нелепый, он понравится любителям старой доброй комедии положений с британским акцентом (некоторые «трюки» Тревора отсылают к мистеру Бину — визитной карточке Роуэна Эткинсона) и в самом конце даже содержит небольшой твист.