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Третий лишний 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Третий лишний
Киноафиша Сериалы Третий лишний Сезоны Сезон 1

Ted
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 7
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Третий лишний»

В 1 сезоне сериала «Третий лишний» обычный американский подросток Джон Беннетт отмечает свое шестнадцатилетние. Парень живет в Бостоне вместе со своими родителями и двоюродным братом и учится в старшей школе. Впереди у него немало незабываемых моментов: первая любовь, первый секс, веселые вечеринки и настоящая дружба. Однако в жизни Джона есть одно необычное обстоятельство: в одной комнате с ним по-прежнему живет плюшевый мишка Тед. Правда ведет он себя совсем не по-детски, ведь он повзрослел вместе со своим приятелем-человеком. Тед любит грубоватые шутки ниже пояса, красивых девушек и безбашенные розыгрыши.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Третий лишний График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Просто скажи "Да" Just Say Yes
Сезон 1 Серия 1
11 января 2024
Два моих папы My Two Dads
Сезон 1 Серия 2
11 января 2024
Дисфункция катапульты Ejectile Dysfunction
Сезон 1 Серия 3
11 января 2024
Метро, велосипеды и автомобили Subways, Bicycles, and Automobiles
Сезон 1 Серия 4
11 января 2024
Отчаянно ищу Сьюзен Desperately Seeking Susan
Сезон 1 Серия 5
11 января 2024
Бурная ночь Loud Night
Сезон 1 Серия 6
11 января 2024
У него должно быть это He's Gotta Have It
Сезон 1 Серия 7
11 января 2024
График выхода всех сериалов
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