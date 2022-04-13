Во 2 сезоне сериала «Почти счастлив» история комика и аргентинского радиоведущего Себастьяна продолжается. Спустя долгое время он видит своих детей, которые прилетели из Барселоны. В аэропорту происходит радостная встреча отца со своими отпрысками. Правда, до этого герой столкнулся со множеством бытовых проблем, в том числе, связанных с поломкой автомобиля. При этом, казалось бы, Себастьяну начало везти с женщинами, но тут вновь появилась Пилар. Героя терзают сомнения. Ему кажется, что их очередная связь произошла не по любви, а из-за невозможности смириться с чувством одиночества.