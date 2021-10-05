Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

AMAIM: Воин на пограничье 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала AMAIM: Воин на пограничье
Киноафиша Сериалы AMAIM: Воин на пограничье Сезоны Сезон 1

Kyoukai Senki
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «AMAIM: Воин на пограничье»

В 1 сезоне сериала «AMAIM: Воины пограничья» действие происходит в оккупированной Японии будущего. Весь мир объединен под властью четырех экономических блоков, а архипелаг превратился в единую линию фронта. Японские жители живут в жесткой диктатуре, по улицам разъезжают гуманоидные боевые автомобили, которые именуются AMAIM. Юноша по имени Амо Сииба, который совершенно не умеет общаться с людьми, знакомится с искусственным интеллектом Гаем. Юному герою предстоит сразиться за возвращение независимого статуса Японии. Второй главный персонаж – Тедзука Гасин, молодой партизан, который пилотирует AMAIM.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала AMAIM: Воин на пограничье График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Запуск Activate
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2021
Отправление Voyage
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2021
Причина сражаться Reason to Fight
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2021
Расставание Separate Ways
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2021
Решимость Determination
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2021
Путешествие Voyage
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2021
Покорение The Hunt
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2021
Грохот возрождения Path to Recovery
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2021
Автономный регион Autonomous Area
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2021
Экспедиция Expedition
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2021
Оцепление Encirclement
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 2021
Окиносимская битва (1) Battle of the Oki Islands (Part 1)
Сезон 1 Серия 12
21 декабря 2021
Окиносимская битва (2) Battle of the Oki Islands (Part 2)
Сезон 1 Серия 13
28 декабря 2021
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше