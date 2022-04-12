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AMAIM: Воин на пограничье 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала AMAIM: Воин на пограничье
Киноафиша Сериалы AMAIM: Воин на пограничье Сезоны Сезон 2

Kyoukai Senki
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «AMAIM: Воин на пограничье»

Во 2 сезоне сериала «AMAIM: Воины пограничья» история о молодом человеке, который пытается освободить Японию от диктатуры и вернуть ей независимость, продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачиваются в 2061 году. Мальчик по имени Амо Сииба испытывает трудности при коммуникации с другими людьми. Его жизнь меняется, когда он встречает автономный ИИ, который представляется Гаем. После этой встречи Амо Сииба получает уникальную возможность управлять AMAIM Кенбу. Тем временем юный партизан по имени Тедзука Гасин преследует личную цель. Он полон решимости отомстить за гибель своего отца.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала AMAIM: Воин на пограничье График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
12 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
19 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
26 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
3 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
10 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
17 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
24 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
31 мая 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
7 июня 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
14 июня 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
21 июня 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
28 июня 2022
График выхода всех сериалов
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