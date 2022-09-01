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Кролик-самурай: хроники Усаги 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Кролик-самурай: хроники Усаги
Киноафиша Сериалы Кролик-самурай: хроники Усаги Сезоны Сезон 2

Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Кролик-самурай: хроники Усаги»

Во 2 сезоне сериала «Кролик-самурай: Хроники Усаги» продолжается история юного кролика по имени Усаги Йоджимбо, который является потомком знаменитого воина Миямото Усаги. Подросток готов на все, чтобы превратиться в настоящего самурая и пойти по стопам своего великого предка. В новом сезоне Ки-Стоун подарит Чизу, Кицунэ и Гену оружие, Усаги станет их сенсеем и обучит использованию нового снаряжения. Также Йоджимбо поклянется прекратить сражаться с ёкаем, но позже на него нападет О-Докуро, скелет, одержимый ёкаем. Усаги и Ген покажут детям-ниндзя, что за пределами додзё есть жизнь. Эскадрилья летучих мышей нападет на храм.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Кролик-самурай: хроники Усаги График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Обучение побегу Runaway Training
Сезон 2 Серия 1
1 сентября 2022
Собачьи игры Game Dogs
Сезон 2 Серия 2
1 сентября 2022
Пушистый пони The Fuzzy Pony
Сезон 2 Серия 3
1 сентября 2022
Приключения в ниндзя Adventures in Ninjasitting
Сезон 2 Серия 4
1 сентября 2022
Межпространственные Interdimensionals
Сезон 2 Серия 5
1 сентября 2022
Варботто Warbotto
Сезон 2 Серия 6
1 сентября 2022
Ветвь ивы Willow Branch
Сезон 2 Серия 7
1 сентября 2022
Чизу стоит в одиночестве The Chizu Stands Alone
Сезон 2 Серия 8
1 сентября 2022
Яйца! Eggs!
Сезон 2 Серия 9
1 сентября 2022
Вторжение! Invasion!
Сезон 2 Серия 10
1 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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