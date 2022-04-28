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Кролик-самурай: хроники Усаги 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кролик-самурай: хроники Усаги
Киноафиша Сериалы Кролик-самурай: хроники Усаги Сезоны Сезон 1

Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кролик-самурай: хроники Усаги»

В 1 сезоне сериала «Кролик-самурай: хроники Усаги» юный кролик-самурай Усаги Йоджимбо имеет богатую родословную. Его предком был один из самых могущественных воинов. Подросток хочет превзойти великого родича славой. Он собирает команду для борьбы с целой ватагой монстров, чтобы достичь своей цели и прослыть лучшим самураем. Вместе с ним в бой вступают грабитель, хитрый ниндзя, верная ящерица и мошенник-неудачник. Врагами воинственной команды становятся кроты, летучие мыши и другие чудовища из параллельной реальности. Усаги и его отважных союзников ожидает много опасных и увлекательных приключений.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Кролик-самурай: хроники Усаги График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Большой город The Big City
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2022
Екай Yokai
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2022
Владения Possessions
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2022
Беги, кролик, беги Run Rabbit Run
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2022
Сенсей Common Sensei
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2022
Никто не любит ниндзя Nobody Likes A Ninja
Сезон 1 Серия 6
28 апреля 2022
Чрево зверя Belly of the Beast
Сезон 1 Серия 7
28 апреля 2022
Вперед! Go
Сезон 1 Серия 8
28 апреля 2022
Кагехито на свободе Kagehito Unleashed
Сезон 1 Серия 9
28 апреля 2022
В обмен на душу Soul Oath
Сезон 1 Серия 10
28 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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