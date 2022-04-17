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Вор, его жена и каноэ 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вор, его жена и каноэ
Киноафиша Сериалы Вор, его жена и каноэ Сезоны Сезон 1

The Thief, His Wife and the Canoe
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вор, его жена и каноэ»

В 1 сезоне сериала «Вор, его жена и каноэ» обычный полицейский Джон Дарвин работает в британской тюрьме. Каждый день он имеет дело с убийцами, ворами и мошенниками… и однажды они вдохновляют его на собственную аферу. Погрязнув в серьезных долгах, Джон решает инсценировать собственную гибель, чтобы получить огромную страховку и начать новую жизнь. Но проворачивает он это дело не в одиночку, а вместе с любимой верной супругой. Пара оставляет безутешных родственников и обманутых страховщиков с носом, забирает деньги и отправляется на каноэ в удивительное путешествие в Панаму.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Вор, его жена и каноэ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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