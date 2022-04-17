В 1 сезоне сериала «Вор, его жена и каноэ» обычный полицейский Джон Дарвин работает в британской тюрьме. Каждый день он имеет дело с убийцами, ворами и мошенниками… и однажды они вдохновляют его на собственную аферу. Погрязнув в серьезных долгах, Джон решает инсценировать собственную гибель, чтобы получить огромную страховку и начать новую жизнь. Но проворачивает он это дело не в одиночку, а вместе с любимой верной супругой. Пара оставляет безутешных родственников и обманутых страховщиков с носом, забирает деньги и отправляется на каноэ в удивительное путешествие в Панаму.