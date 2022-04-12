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Принуждение 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Принуждение
Киноафиша Сериалы Принуждение Сезоны Сезон 1

Compulsion
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Принуждение»

В 1 сезоне сериала «Принуждение» врач-парамедик Дженни много лет работает в отделении неотложной помощи. Она всегда оказывается рядом, когда люди нуждаются в ее знаниях, опыте и поддержке. Но однажды сама Дженни оказывается жертвой несчастного случая. Она переживает страшную катастрофу – крушение поезда, во время которого погибает множество людей. Не в силах спасти их всех, женщина получает тяжелую моральную травму. Чтобы справиться с потерей, она увлекается азартными играми. О ее долгах узнает загадочный мужчина по имени Саша. Он предлагает ей помощь, но взамен требует пойти на еще один серьезный риск.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Принуждение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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