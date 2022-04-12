Сериал «Принуждение» – это британский драматический триллер о женщине-парамедике с посттравматическим симптомом. Дженни работала в неотложной помощи и всегда первой прибывала на места чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий. Но однажды она сама пережила трагедию – крушение поезда, в котором погибло множество людей. Пытаясь спастись от страшных воспоминаний, героиня обращается к азартным играм и быстро обзаводится долгами и связями с опасными людьми. Она знакомится с авантюристом, готовым ей помочь.