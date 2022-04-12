Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Принуждение
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Принуждение
Принуждение (2022 - 2022) Compulsion
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Channel 5
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Принуждение» – это британский драматический триллер о женщине-парамедике с посттравматическим симптомом. Дженни работала в неотложной помощи и всегда первой прибывала на места чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий. Но однажды она сама пережила трагедию – крушение поезда, в котором погибло множество людей. Пытаясь спастись от страшных воспоминаний, героиня обращается к азартным играм и быстро обзаводится долгами и связями с опасными людьми. Она знакомится с авантюристом, готовым ей помочь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Чэнселлор
Анна Чэнселлор
Лиэнн Бест
Лиэнн Бест
Еннис Чун-Ян
Еннис Чун-Ян
Bronwyn James
Дэнни Эшок
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Принуждение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 4 эпизода
 
Related video
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
«Не понимал, что делает»: звезда «Черной любви» выдал истинное отношение к россиянам
«Лепс — все?»: Барановская засветилась в объятиях молодого холостяка
Билет на концерт Клавы Коки по цене квартиры в Москве: фанаты опешили
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
«Все пошло не так»: выход Анны Асти на сцену обернулся провалом
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
«Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Приложение киноафиши