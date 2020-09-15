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Квартира невинных 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Квартира невинных
Киноафиша Сериалы Квартира невинных Сезоны Сезон 1

Masumlar Apartmanı
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 37
Продолжительность сезона 74 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Квартира невинных»

В 1 сезоне сериала «Квартира невинных» в родную Турцию из Америки возвращается молодой успешный бизнесмен Хан Дереноглу. После гибели обоих родителей он должен обеспечить счастливую и безбедную жизнь трем своим младшим сестрам. Однако оказавшись дома, мужчина понимает, что у Сафие, Гюльбен и Нериман есть серьезные психологические проблемы. Все девушки пережили одинаковые детские травмы, которые по-разному отразились на каждой из них. Начиная разбираться в семейных делах, Хан осознает, что и сам он не вполне здоров. Он изолирует семью от общества. Но в жизнь Дереноглу внезапно врывается беззаботная красавица Инджи.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Квартира невинных График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
15 сентября 2020
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2020
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
29 сентября 2020
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
6 октября 2020
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
13 октября 2020
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2020
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
27 октября 2020
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
3 ноября 2020
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
10 ноября 2020
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
17 ноября 2020
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
24 ноября 2020
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
1 декабря 2020
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
8 декабря 2020
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
15 декабря 2020
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
22 декабря 2020
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
29 декабря 2020
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
12 января 2021
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
19 января 2021
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
26 января 2021
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
2 февраля 2021
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
9 февраля 2021
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
16 февраля 2021
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
23 февраля 2021
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
2 марта 2021
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
9 марта 2021
Серия 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
16 марта 2021
Серия 27 27. Bölüm
Сезон 1 Серия 27
23 марта 2021
Серия 28 28. Bölüm
Сезон 1 Серия 28
6 апреля 2021
Серия 29 29. Bölüm
Сезон 1 Серия 29
13 апреля 2021
Серия 30 30. Bölüm
Сезон 1 Серия 30
20 апреля 2021
Серия 31 31. Bölüm
Сезон 1 Серия 31
27 апреля 2021
Серия 32 32. Bölüm
Сезон 1 Серия 32
4 мая 2021
Серия 33 33. Bölüm
Сезон 1 Серия 33
11 мая 2021
Серия 34 34. Bölüm
Сезон 1 Серия 34
18 мая 2021
Серия 35 35. Bölüm
Сезон 1 Серия 35
25 мая 2021
Серия 36 36. Bölüm
Сезон 1 Серия 36
1 июня 2021
Серия 37 37. Bölüm
Сезон 1 Серия 37
8 июня 2021
График выхода всех сериалов
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