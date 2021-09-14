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Квартира невинных 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Квартира невинных
Киноафиша Сериалы Квартира невинных Сезоны Сезон 2

Masumlar Apartmanı
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 34
Продолжительность сезона 68 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Квартира невинных»

Во 2 сезоне сериала «Квартира невинных» Хан и Инджи готовятся к свадьбе. Мужчина понимает, что эти отношения раз и навсегда изменили его судьбу и вернули его к нормальной жизни из пучины психологических проблем и детских обид. Но между влюбленными все еще стоит непреодолимая стена. Инджи не знает, с какими испытаниями столкнулись сестры Хана, и не может найти с ними общий язык. Девушка всерьез подумывает о побеге от этой ненормальной семьи. Но в конце концов она решает отстаивать свое счастье, даже если придется бороться с собственным мужем и его родней. В первую очередь она предлагает Хану обратиться к психотерапевту.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Квартира невинных График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 38. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
14 сентября 2021
Серия 2 39. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
21 сентября 2021
Серия 3 40. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
28 сентября 2021
Серия 4 41. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
5 октября 2021
Серия 5 42. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
12 октября 2021
Серия 6 43. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
19 октября 2021
Серия 7 44. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
26 октября 2021
Серия 8 45. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
2 ноября 2021
Серия 9 46. Bölüm
Сезон 2 Серия 9
9 ноября 2021
Серия 10 47. Bölüm
Сезон 2 Серия 10
16 ноября 2021
Серия 11 48. Bölüm
Сезон 2 Серия 11
23 ноября 2021
Серия 12 49. Bölüm
Сезон 2 Серия 12
30 ноября 2021
Серия 13 50. Bölüm
Сезон 2 Серия 13
7 декабря 2021
Серия 14 51. Bölüm
Сезон 2 Серия 14
14 декабря 2021
Серия 15 52. Bölüm
Сезон 2 Серия 15
21 декабря 2021
Серия 16 53. Bölüm
Сезон 2 Серия 16
28 декабря 2021
Серия 17 54. Bölüm
Сезон 2 Серия 17
18 января 2022
Серия 18 55. Bölüm
Сезон 2 Серия 18
25 января 2022
Серия 19 56. Bölüm
Сезон 2 Серия 19
1 февраля 2022
Серия 20 57. Bölüm
Сезон 2 Серия 20
8 февраля 2022
Серия 21 58. Bölüm
Сезон 2 Серия 21
15 февраля 2022
Серия 22 59. Bölüm
Сезон 2 Серия 22
22 февраля 2022
Серия 23 60. Bölüm
Сезон 2 Серия 23
1 марта 2022
Серия 24 61. Bölüm
Сезон 2 Серия 24
8 марта 2022
Серия 25 62. Bölüm
Сезон 2 Серия 25
15 марта 2022
Серия 26 63. Bölüm
Сезон 2 Серия 26
22 марта 2022
Серия 27 64. Bölüm
Сезон 2 Серия 27
29 марта 2022
Серия 28 65. Bölüm
Сезон 2 Серия 28
5 апреля 2022
Серия 29 66. Bölüm
Сезон 2 Серия 29
12 апреля 2022
Серия 30 67. Bölüm
Сезон 2 Серия 30
19 апреля 2022
Серия 31 68. Bölüm
Сезон 2 Серия 31
26 апреля 2022
Серия 32 69. Bölüm
Сезон 2 Серия 32
10 мая 2022
Серия 33 70. Bölüm
Сезон 2 Серия 33
17 мая 2022
Серия 34 71. Bölüm
Сезон 2 Серия 34
24 мая 2022
График выхода всех сериалов
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