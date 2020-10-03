Menu
Season premiere 3 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки» в центре событий оказались несколько старшеклассниц. Девушка по имени Ю Такасаки проявила интерес к школьному клубу идолов после того, как увидела выступление Сецуны Юки. Теперь она тоже хочет вступить в клуб вместе со своей подругой детства Аюму. Вскоре становится известно о том, что клуб будет распущен. Касуми отказывается принять этот факт и принимает решение взять ситуацию в свои руки. Тем временем Карин пытается выследить неуловимую Сецуну Юки. Бывшие члены Клуба школьных идолов вступают в противодействие с президентом школьного совета.

6.9
13 votes
7.1 IMDb

The First Thrill
Season 1 Episode 1
3 October 2020
Cutest Girl
Season 1 Episode 2
10 October 2020
Shout Out Your Love
Season 1 Episode 3
17 October 2020
The Uncharted Path
Season 1 Episode 4
24 October 2020
Something I Can Only Do Right Now
Season 1 Episode 5
31 October 2020
The Shape of Smiles
Season 1 Episode 6
7 November 2020
Haruka, Kanata, and Beyond
Season 1 Episode 7
14 November 2020
Shizuku, Monochrome
Season 1 Episode 8
21 November 2020
Friends but Rivals
Season 1 Episode 9
28 November 2020
Summer Begins.
Season 1 Episode 10
5 December 2020
Everyone's Dream, My Dream
Season 1 Episode 11
12 December 2020
Blossoming Feelings
Season 1 Episode 12
19 December 2020
School Idol Festival (The Place Where Everyone's Dreams Come True)
Season 1 Episode 13
26 December 2020
