В 1 сезоне сериала «Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки» в центре событий оказались несколько старшеклассниц. Девушка по имени Ю Такасаки проявила интерес к школьному клубу идолов после того, как увидела выступление Сецуны Юки. Теперь она тоже хочет вступить в клуб вместе со своей подругой детства Аюму. Вскоре становится известно о том, что клуб будет распущен. Касуми отказывается принять этот факт и принимает решение взять ситуацию в свои руки. Тем временем Карин пытается выследить неуловимую Сецуну Юки. Бывшие члены Клуба школьных идолов вступают в противодействие с президентом школьного совета.