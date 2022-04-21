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Он в положении 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Он в положении
Киноафиша Сериалы Он в положении Сезоны Сезон 1

He's Expecting 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Он в положении»

В 1 сезоне сериала «Он в положении» успешный мужчина, который работает в рекламном агентстве, внезапно узнает, что ждет ребенка. С тех пор его жизнь кардинальным образом меняется. Кентаро Хияме сталкивается с проблемами социального и гендерного неравенства, о которых он раньше даже не догадывался. Это заставляет героя переосмыслить многое в своей жизни. Его избранница, Аки Сето, никак не ожидала, что станет родителем таким образом. Столкнувшись со множеством проблем, связанных с беременностью и родами в современном мире, паре придется принять окончательное решение: оставлять ребенка или нет.

Рейтинг сериала

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3.2 IMDb
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Список серий сериала Он в положении График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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