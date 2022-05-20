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Сейчас и тогда 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сейчас и тогда
Киноафиша Сериалы Сейчас и тогда Сезоны Сезон 1

Now and Then 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сейчас и тогда»

В 1 сезоне сериала «Сейчас и тогда» лучшие друзья, учащиеся вместе на одном курсе колледжа, проводят вместе веселый уик-энд. Однако праздник заканчивается для компании настоящей трагедией. Наутро студенты понимают, что один из их друзей мертв. Чтобы избежать проблем, они решают замять это дело, скрыть преступление и больше не видеться. Годы идут, но страшные воспоминания не покидают никого из свидетелей происшествия. Когда кто-то начинает угрожать им, бывшим однокурсникам приходится вновь собраться вместе, чтобы выработать план действий. Но минувшие двадцать лет дают о себе знать, и им не удается избежать конфликта.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Сейчас и тогда График выхода всех сериалов
Сезон 1
20 Лет 20 Years
Сезон 1 Серия 1
20 мая 2022
Погребенный Buried
Сезон 1 Серия 2
20 мая 2022
Плохое решение A Bad Decision
Сезон 1 Серия 3
20 мая 2022
Пересекая черту Crossing the Line
Сезон 1 Серия 4
27 мая 2022
Лицом к лицу Face to Face
Сезон 1 Серия 5
3 июня 2022
Хороший день, чтобы поблагодарить A Good Day to Give Thanks
Сезон 1 Серия 6
10 июня 2022
Выборы Elections
Сезон 1 Серия 7
17 июня 2022
Лента 35 Tape 35
Сезон 1 Серия 8
24 июня 2022
График выхода всех сериалов
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