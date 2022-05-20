В 1 сезоне сериала «Сейчас и тогда» лучшие друзья, учащиеся вместе на одном курсе колледжа, проводят вместе веселый уик-энд. Однако праздник заканчивается для компании настоящей трагедией. Наутро студенты понимают, что один из их друзей мертв. Чтобы избежать проблем, они решают замять это дело, скрыть преступление и больше не видеться. Годы идут, но страшные воспоминания не покидают никого из свидетелей происшествия. Когда кто-то начинает угрожать им, бывшим однокурсникам приходится вновь собраться вместе, чтобы выработать план действий. Но минувшие двадцать лет дают о себе знать, и им не удается избежать конфликта.