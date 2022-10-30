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САС: Неизвестные герои 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала САС: Неизвестные герои
Киноафиша Сериалы САС: Неизвестные герои Сезоны Сезон 1

SAS: Rogue Heroes
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «САС: Неизвестные герои»

В 1 сезоне сериала «САС: Неизвестные герои» в самом разгаре Вторая мировая война, постепенно засасывая в свою воронку все больше государств и разбивая все больше судеб. Командование британской армии разочаровывается в работе традиционных отрядов спецназа в таких экстренных условиях. Бойцы или попросту не достигают тыла врага, или не возвращаются. Тогда молодой и талантливый офицер Дэвид Стерлинг предлагает создать подразделение нового формата. Он лично возглавляет инновационную Особую воздушную службу под аббревиатурой SAS. Агенты проникают в тыл немецкой армии и устраивают организованные диверсии.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала САС: Неизвестные герои График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 октября 2022
График выхода всех сериалов
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