Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

САС: Неизвестные герои 2022 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала САС: Неизвестные герои
Киноафиша Сериалы САС: Неизвестные герои Сезоны Сезон 2

SAS: Rogue Heroes
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала САС: Неизвестные герои График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
1 января 2025
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
1 января 2025
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
1 января 2025
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
1 января 2025
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
1 января 2025
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
1 января 2025
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше