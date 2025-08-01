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Вождь войны 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вождь войны
Киноафиша Сериалы Вождь войны Сезоны Сезон 1

Chief of War
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 августа 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 9
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вождь войны»

В 1 сезоне сериала «Chief of War» на Гавайские острова раз за разом приплывают иностранные «первооткрыватели»: от британца Джеймса Кука и российского судна «Беринг» до французов и американцев. Гавайи на протяжении столетий оказываются на пересечении сфер влияния многих государств. В конце концов, острова объединяют и превращают в колонию. С точки зрения стран первого мира, это решение – благо. Однако коренные народы Гавайев смотрят на колонизацию совсем другими глазами. В центре сюжета оказывается вождь одного из племен, который всеми силами старается сохранить национальную идентичность своего народа.

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График выхода новых серий Вождь войны 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 августа 2025
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 августа 2025
City of Flowers
Сезон 1 Серия 3
8 августа 2025
Ciudad De Flores, Part II
Сезон 1 Серия 4
15 августа 2025
The Race of the Gods
Сезон 1 Серия 5
22 августа 2025
The Splintered Paddle
Сезон 1 Серия 6
29 августа 2025
Day of Spilled Brains
Сезон 1 Серия 7
5 сентября 2025
The Sacred Niu Grove
Сезон 1 Серия 8
12 сентября 2025
The Black Desert
Сезон 1 Серия 9
19 сентября 2025
График выхода всех сериалов
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