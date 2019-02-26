«Обмен домами» – это авантюрное реалити-шоу о семейных ценностях и правильном образе жизни. Участниками проекта становятся семьи из разных городов и сел нашей огромной страны. Каждая семья считает именно свой быт самым отлаженным и уютным, однако на несколько дней им придется обменяться жизнями с совершенно другими людьми. Богачи с Рублевки окажутся в традиционной деревенской избе с печью, счастливые обладатели юрты переедут в многоэтажку, а питерские интеллигенты узнают, каково жить в плавучем доме на Алтае.