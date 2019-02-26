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Киноафиша Сериалы Обмен домами

Обмен домами (2019 - …)

16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 1 час 15 минут
Телеканал Телеканал Ю
Продолжительность телешоу 42 часа 30 минут
О чем телешоу

«Обмен домами» – это авантюрное реалити-шоу о семейных ценностях и правильном образе жизни. Участниками проекта становятся семьи из разных городов и сел нашей огромной страны. Каждая семья считает именно свой быт самым отлаженным и уютным, однако на несколько дней им придется обменяться жизнями с совершенно другими людьми. Богачи с Рублевки окажутся в традиционной деревенской избе с печью, счастливые обладатели юрты переедут в многоэтажку, а питерские интеллигенты узнают, каково жить в плавучем доме на Алтае.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Обмен домами - Сезон 1 Сезон 1
2019, 12 эпизодов
Обмен домами - Сезон 2 Сезон 2
2020, 8 эпизодов
Обмен домами - Сезон 3 Сезон 3
2021, 14 эпизодов
Кадры из телешоу
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