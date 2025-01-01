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Обмен домами
Сезоны
Обмен домами, список сезонов
16+
Год выпуска
2019
Страна
Россия
Эпизод длится
1 час 15 минут
Телеканал
Телеканал Ю
Рейтинг шоу
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Список сезонов телешоу «Обмен домами»
Сезон 1
12 эпизодов
26 февраля 2019 - 14 мая 2019
Сезон 2
8 эпизодов
25 февраля 2020 - 10 апреля 2020
Сезон 3
14 эпизодов
4 марта 2021 - 10 июня 2021
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