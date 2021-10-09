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Шопоголики (2021), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Шопоголики
Киноафиша Сериалы Шопоголики Сезоны Сезон 1

Шопоголики 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Шопоголики»

В 1-м сезоне шоу «‎Шопоголики»‎ знаток моды Александр Рогов научит основам стиля. Четыре любительницы шопинга будут ходить по магазинам одежды в поисках нужных элементов для неповторимого образа. Ведущий задаст им направление, а их бюджет будет строго ограничен. После этого участницы пройдутся по подиуму и представят собранный ансамбль на суд профессионалов. Девушки абсолютно уверены, что умеют правильно одеваться, но это не всегда так. Жюри разберет ошибки каждой конкурсантки в подборе вещей, а также даст советы, чтобы избежать их. Самая грамотная из модниц получит приз и звание лучшего шопоголика страны.

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Список серий телешоу Шопоголики График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
9 октября 2021
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2021
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
23 октября 2021
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
30 октября 2021
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
6 ноября 2021
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
13 ноября 2021
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 7
20 ноября 2021
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 8
27 ноября 2021
Выпуск 09
Сезон 1 Серия 9
4 декабря 2021
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
11 декабря 2021
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
18 декабря 2021
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
25 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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