Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Шопоголики
Киноафиша Сериалы Шопоголики Сезоны

Шопоголики, список сезонов

Шопоголики 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Телеканал Ю

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список сезонов телешоу «Шопоголики»
Шопоголики - Сезон 1 Сезон 1
12 эпизодов 9 октября 2021 - 25 декабря 2021
 
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше