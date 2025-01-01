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Шопоголики
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Шопоголики
16+
Год выпуска
2021
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Телеканал Ю
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Список сезонов телешоу «Шопоголики»
Сезон 1
12 эпизодов
9 октября 2021 - 25 декабря 2021
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