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Возняцки и Ли 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Возняцки и Ли
Киноафиша Сериалы Возняцки и Ли Сезоны Сезон 1

Wozniacki & Lee
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Возняцки и Ли»

В 1 сезоне сериала «Возняцки и Ли» зрители проведут 10 месяцев в компании одной из самых звездных пар мирового большого спорта. Каролин Возняцки и Дэвид Ли ждут появления на свет своего первого общего малыша и переосмысливают жизненные и карьерные приоритеты. Жена – уникально одаренная теннисистка, в прошлом первая ракетка мира. А муж – бывший баскетболист НБА. Однако теперь они стоят перед самым главным выбором в жизни каждого великого спортсмена: призвание или семья? Им предстоит вместе пройти этот непростой путь и понять, что же для каждого из них действительно самое важное в жизни.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Возняцки и Ли График выхода всех сериалов
Сезон 1
Новые начинания New Beginnings
Сезон 1 Серия 1
21 марта 2022
Олимпийский блюз Olympic Blues
Сезон 1 Серия 2
21 марта 2022
Оливия Olivia
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2022
Гадкий утенок The Ugly Duckling
Сезон 1 Серия 4
21 марта 2022
Homecoming
Сезон 1 Серия 5
21 марта 2022
The Last Ball
Сезон 1 Серия 6
21 марта 2022
График выхода всех сериалов
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