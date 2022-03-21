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Киноафиша Сериалы Возняцки и Ли
Возняцки и Ли (2022 - …) Wozniacki & Lee
Год выпуска 2022
Страна Дания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Стрим-сервис Viaplay
Продолжительность 2 часа 56 минут
О чем сериал

Сериал «Wozniacki & Lee» – это новая биографическая драма о жизни всемирно известной теннисистки Каролин Возняцки и ее супруга – бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли. Она – первая ракетка мира, спортсменка из Дании польского происхождения, неизменно побеждающая на корте всех соперниц, обладательница сотен разнообразных кубков и наград. Он – профессиональный американский баскетболист, решивший завязать со спортивной карьерой ради здоровья и семьи. Тем не менее они вместе и ждут появления на свет общего малыша.

Возняцки и Ли - трейлер
Возняцки и Ли
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Каролин Возняцки
Дэвид Ли
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Возняцки и Ли - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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