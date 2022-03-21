Сериал «Wozniacki & Lee» – это новая биографическая драма о жизни всемирно известной теннисистки Каролин Возняцки и ее супруга – бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли. Она – первая ракетка мира, спортсменка из Дании польского происхождения, неизменно побеждающая на корте всех соперниц, обладательница сотен разнообразных кубков и наград. Он – профессиональный американский баскетболист, решивший завязать со спортивной карьерой ради здоровья и семьи. Тем не менее они вместе и ждут появления на свет общего малыша.