«Настоящий визуальный фейерверк»: сериал «Хранилище 13» называют скрытой жемчужиной фантастики, а вы его пропустили

Все сериалы пересмотрели, рассказываю, почему стоит посмотреть «Черный список» — будет держать в напряжении своей интригой

Если вам понравились «Метод» и «Фишер»: этот сериал НТВ про маньяка с рейтингом 7,9 многие пропустили, а он шикарен до мурашек

Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин

Погони, ограбления и новый Фома: «Разбойный отдел уже в два раза превосходит «Первый» хотя бы в одном

Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось

Лондон без Лондона: почти вся «Англия» в советском «Шерлоке» нашлась в СССР — настоящий пейзаж мелькнул лишь однажды

Сцена из «Ивана Васильевича», которую многие считали ляпом: Гайдай одной репликой заставил полюбить Жоржа

Тест со звездочкой: рискнете угадать советский фильм по кадру с площадки (5 кадров)

«Блатная» Аронова и странный Бурунов: зрители оставили отзывы на «Новую тещу» — плюсов больше, чем в первой части