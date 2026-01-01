Оповещения от Киноафиши
Король вечера , 1 сезон

Киноафиша Сериалы Король вечера Сезоны Сезон 1
King of Late Night
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Король вечера»

В 1 сезоне сериала «Король вечера» разворачивается закулисная жизнь самого популярного развлекательного шоу Америки «Сегодня вечером». В центре повествования оказываются трое первых ведущих передачи: Стив Аллен, Джек Паар и Джонни Карсон. Внимание сосредоточено на последнем из них – великом шоумене и любимце публики. Он провел в вечернем эфире без малого 30 лет, но к этой головокружительной карьере Карсона привел непростой и запутанный жизненный путь. Он успел послужить в армии, побыть профессиональным военным, поработать на радио в Небраске и перебраться в Лос-Анджелес, где и настал его звездный час.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий сериала Король вечера

График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
