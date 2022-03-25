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Орлинская. Стрелы Нептуна 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Орлинская. Стрелы Нептуна
Киноафиша Сериалы Орлинская. Стрелы Нептуна Сезоны Сезон 1

Орлинская. Стрелы Нептуна 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Орлинская. Стрелы Нептуна»

В 1 сезоне сериала «Орлинская. Стрелы Нептуна» в небольшом курортном городе на Черном море происходит преступление. Кто-то расправляется с известным фотографом Аркашей. Дело оказывается на столе опытной оперуполномоченной Марины Орлинской. Расследование приводит женщину к брату покойного. Имеется и вполне веская мотивация: немалое наследство убитого досталось именно ему. Однако эта версия кажется Марине слишком очевидной, как будто кто-то нарочно пытается подставить парня. Она решает копнуть глубже и находит несколько несостыковок.

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Список серий 1-го сезона сериала «Орлинская. Стрелы Нептуна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 марта 2022
График выхода всех сериалов
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