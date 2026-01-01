В 1 сезоне сериала «A Plague Tale: Innocence» в центре событий оказываются пятнадцатилетняя Амиция и ее пятилетний брат Гуго. Они рано лишились родителей, которые пали от рук инквизиторов. Теперь сироты вынуждены бродить по мрачным средневековым городам Франции, прятаться от охотящихся за ними злодеев и спасаться от крыс, которые разносят чуму. Часто дети наталкиваются на горы мертвых тел. Люди массово гибнут от чумы, их не успевают предать земле, а нашествие грызунов напоминает стихийное бедствие. Иногда героям приходится приносить в жертву людей и животных лишь для того, чтобы позаботиться о своей безопасности.