A Plague Tale: Innocence , 1 сезон

Киноафиша Сериалы A Plague Tale: Innocence Сезоны Сезон 1
A Plague Tale: Innocence
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «A Plague Tale: Innocence»

В 1 сезоне сериала «A Plague Tale: Innocence» в центре событий оказываются пятнадцатилетняя Амиция и ее пятилетний брат Гуго. Они рано лишились родителей, которые пали от рук инквизиторов. Теперь сироты вынуждены бродить по мрачным средневековым городам Франции, прятаться от охотящихся за ними злодеев и спасаться от крыс, которые разносят чуму. Часто дети наталкиваются на горы мертвых тел. Люди массово гибнут от чумы, их не успевают предать земле, а нашествие грызунов напоминает стихийное бедствие. Иногда героям приходится приносить в жертву людей и животных лишь для того, чтобы позаботиться о своей безопасности.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 12 голосов
8.2 IMDb

Список серий сериала A Plague Tale: Innocence

График выхода всех сериалов
Сезон 1
