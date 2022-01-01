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Киноафиша Сериалы A Plague Tale: Innocence
A Plague Tale: Innocence ( - …) A Plague Tale: Innocence
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «A Plague Tale: Innocence» снят по мотивам одноименной компьютерной игры. События разворачиваются в 1349 году. Отец взял 15-летнюю Амицию на охоту в осенний лес. Девочка наслаждается прогулкой по пестрым листьям, даже не догадываясь, что через несколько часов в их дом вторгнутся беспощадные инквизиторы. Они жестоко расправятся с родителями Амиции, поставив крест на невинной поре ее отрочества. Яркие краски в жизни девочки навсегда поблекнут, и она вместе с 5-летним братом Гуго отправится в пугающий мир средневековой Франции.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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