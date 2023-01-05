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Мэйфейрские ведьмы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Мэйфейрские ведьмы
Киноафиша Сериалы Мэйфейрские ведьмы Сезоны Сезон 1

Mayfair Witches
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мэйфейрские ведьмы»

В 1 сезоне сериала «Мэйфейрские ведьмы» в Новом Орлеане живет молодая и красивая девушка, она работает нейрохирургом и не мыслит своей судьбы без помощи людям. Однажды она открывает в себе сверхъестественные способности и узнает, что все женщины ее рода были сильными ведьмами. Семья Мэйфейр жила в Новом Орлеане с самого его основания и постоянно встречалась в этом мистическом месте с другими сверхъестественными созданиями. Но вскоре выясняется и еще один факт их биографии: все ведьмы рода связаны зловещей кровной клятвой с жутким демоном по имени Лэшер, а тайное общество «Таламаска» следит за выполнением договора.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мэйфейрские ведьмы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Колдовской час The Witching Hour
Сезон 1 Серия 1
5 января 2023
Темное место The Dark Place
Сезон 1 Серия 2
12 января 2023
Вторая линия Second Line
Сезон 1 Серия 3
19 января 2023
Все любопытнее и любопытнее Curiouser and Curiouser
Сезон 1 Серия 4
26 января 2023
Рабыня The Thrall
Сезон 1 Серия 5
2 февраля 2023
Перенос Transference
Сезон 1 Серия 6
9 февраля 2023
Тесса Tessa
Сезон 1 Серия 7
16 февраля 2023
Какой грубый зверь What Rough Beast
Сезон 1 Серия 8
23 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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