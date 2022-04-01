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Черная лагуна 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Черная лагуна
Киноафиша Сериалы Черная лагуна Сезоны Сезон 2

El Internado: Las Cumbres 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Черная лагуна»

Во 2 сезоне сериала «Черная лагуна» приключения учащихся закрытой школы, расположенной вблизи древнего монастыря, продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне действие разворачивалось в интернате Лас-Кумбрес, который представляет собой неприступную крепость, построенную на краю обрыва. Ученикам приходится соблюдать строгие правила. Им кажется, что выбраться отсюда невозможно. Тем не менее, двоим ребятам удалось однажды ночью сбежать и отправиться в лес, но все пошло не так, как они рассчитывали. Оказалось, что выживать за пределами школы еще тяжелее, чем в ее стенах. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

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Список серий 2-го сезона сериала «Черная лагуна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episodio 1
Сезон 2 Серия 1
1 апреля 2022
Серия 2 Episodio 2
Сезон 2 Серия 2
1 апреля 2022
Серия 3 Episodio 3
Сезон 2 Серия 3
1 апреля 2022
Серия 4 Episodio 4
Сезон 2 Серия 4
1 апреля 2022
Серия 5 Episodio 5
Сезон 2 Серия 5
1 апреля 2022
Серия 6 Episodio 6
Сезон 2 Серия 6
1 апреля 2022
Серия 7 Episodio 7
Сезон 2 Серия 7
1 апреля 2022
Серия 8 Episodio 8
Сезон 2 Серия 8
1 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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