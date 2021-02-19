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Черная лагуна 2021 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Черная лагуна
Киноафиша Сериалы Черная лагуна Сезоны Сезон 1

El Internado: Las Cumbres 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черная лагуна»

В 1 сезоне сериала «Черная лагуна» события разворачиваются в школе, находящейся вблизи древнего монастыря. Учебное заведение окружают горы и леса, а добраться до сюда из внешнего мира практически невозможно. Учителям бывает нелегко справляться с бунтующими подростками, в которых периодически пробуждается дух протеста. Ребята живут в условиях строжайшего контроля и суровых правил, установленных наставниками, задача которых - интегрировать своих подопечных в общество. Окружающий лес хранит в себе много тайн и угроз. Вскоре дети захотят раскрыть загадку этого места, после чего столкнутся с удивительными и пугающими явлениями.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Черная лагуна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episodio 1
Сезон 1 Серия 1
19 февраля 2021
Серия 2 Episodio 2
Сезон 1 Серия 2
19 февраля 2021
Серия 3 Episodio 3
Сезон 1 Серия 3
19 февраля 2021
Серия 4 Episodio 4
Сезон 1 Серия 4
19 февраля 2021
Серия 5 Episodio 5
Сезон 1 Серия 5
19 февраля 2021
Серия 6 Episodio 6
Сезон 1 Серия 6
19 февраля 2021
Серия 7 Episodio 7
Сезон 1 Серия 7
19 февраля 2021
Серия 8 Episodio 8
Сезон 1 Серия 8
19 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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