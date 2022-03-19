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Прости за любовь 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прости за любовь
Киноафиша Сериалы Прости за любовь Сезоны Сезон 1

Прости за любовь 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прости за любовь»

В 1 сезоне сериала «Прости за любовь» в центре событий оказывается замужняя дама, которую зовут Марина Кропоткина. Она счастлива в браке со своим супругом Виктором, который занимает руководящую должность в крупной компании, мечтает о том, чтобы стать матерью, и активно занимается ведением домашнего хозяйства. Ничего в жизни главной героини не предвещало беды - Виктор тоже хочет стать отцом, доволен своей женой и отлично ее обеспечивает. Все меняется после того, как в разговорах за ужином он начал старательно отводить глаза. У Марины возникли подозрения, что муж изменяет ей, и она решила это проверить.

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Список серий 1-го сезона сериала «Прости за любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2022
График выхода всех сериалов
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