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Формула счастья 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Формула счастья
Киноафиша Сериалы Формула счастья Сезоны Сезон 1

Формула счастья 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Формула счастья»

В 1 сезоне сериала «Формула счастья» в центре событий оказывается менеджер Денис Демидов. Оказавшись ночью в дремучем лесу, он по случайному стечению обстоятельств сбил нетрезвого рыбака. Денис принял решение скрыть обстоятельства этого дела, но спустя некоторое время погиб и сам при весьма таинственных обстоятельствах. Вдова героя Инна собирается провести собственное расследование и выяснить, кто ответствен за гибель ее мужа. При этом полицейские считают виновной в убийстве ее саму. Инна оказывается в водовороте пугающих событий.

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Список серий сериала Формула счастья График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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